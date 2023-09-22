Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, ракета Storm Shadow – дуже складна ціль для ППО Росії.
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"Найімовірніше, використовувались крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow або французький аналог SCALP. Це ракета, у якої найбільше шансів уразити такий об’єкт завдяки точності. Вона є дуже складною ціллю для ППО Росії", – вважає військовий оглядач.
Недалекоглядність окупантів
Давид Шарп зауважив, що у штабі командування Чорноморського флоту Росії, куди прилетіло, перебувало багато людей. Хоча було зрозуміло, що це військова ціль для ЗСУ.
Там ще перебувало немало людей. До речі, з їхньої точки зору я б вважав такий підхід глибоко неправильним. Росіяни повинні були розуміти, що такі штаби є потенційною ціллю. Перебувати у великих кількостях у таких будівлях, м'яко кажучи, недоцільно,
– сказав він.
Давид Шарп про приліт по штабу росіян: дивіться відео
Удар по штабу Чорноморського флоту Росії: головне
- У Севастополі 22 вересня було уражено штаб Чорноморського флоту. Унаслідок удару сильно пошкоджена будівля, там тривала пожежа. Очевидці публікували відео яскравої "бавовни". В окупантів почалася справжня паніка. Людей просили не виїжджати в центр Севастополя та не виходити з будівель. На місці працювали співробітники МНС Росії.
- Моніторингові групи повідомляли, що штаб нібито уразила крилата ракета типу Storm Shadow. Однак ця інформація потребує підтвердження.
- Згодом Міноборони Росії визнало удар по штабу. Окупанти фантазують, що нібито ППО збила 5 ракет. Там заявили, що внаслідок прильоту загинув тільки один військовослужбовець. Згодом у Росії змінили версію щодо загиблого військовослужбовця та стверджували, що військовослужбовець нібито не загинув, а зник безвісти.
- Станом на 16:00 у ЗСУ підтвердили, що приблизно о 12 годині завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.