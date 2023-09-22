Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, ракета Storm Shadow – дуже складна ціль для ППО Росії.

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"Найімовірніше, використовувались крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow або французький аналог SCALP. Це ракета, у якої найбільше шансів уразити такий об’єкт завдяки точності. Вона є дуже складною ціллю для ППО Росії", – вважає військовий оглядач.

Недалекоглядність окупантів

Давид Шарп зауважив, що у штабі командування Чорноморського флоту Росії, куди прилетіло, перебувало багато людей. Хоча було зрозуміло, що це військова ціль для ЗСУ.

Там ще перебувало немало людей. До речі, з їхньої точки зору я б вважав такий підхід глибоко неправильним. Росіяни повинні були розуміти, що такі штаби є потенційною ціллю. Перебувати у великих кількостях у таких будівлях, м'яко кажучи, недоцільно,

– сказав він.

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