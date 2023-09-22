Близько 12:00 зафіксували приліт по штабу командування Чорноморського флоту. У ЗСУ ураження схарактеризували як успішне.

Зверніть увагу У них найбільше шансів влучити: військовий оглядач припустив, чим атакували штаб у Севастополі

В InformNapalm заявили, що приліт був дуже потужним. Будівлю штабу пробили аж до підвалу, а, можливо, ще глибше.

Де розташований штаб: показуємо на карті

Що відбувається у Севастополі

Центр міста терміново перекрили. Спалахнула пожежа. Містом промчали декілька пожежних. Місцеві жителі панікують у чатах. Вони не розуміють, "як таке взагалі могло статися" й бідкаються через погану роботу "легендарної" (спойлер – ні) російської "ППО".

Справи у Севастополі настільки погані, що російські пропагандисти не змогли вигадати байку у стилі "втрат немає", тому заявили про одного загиблого. Зважаючи, як росіяни брешуть про свої втрати, реальна кількість може бути набагато більшою. Водночас згодом загарбники перелякалися й заявив, що загиблий начебто "зник безвісти".

Окупанти не мають жодного майбутнього на тимчасово захоплених територіях України. Крим був, є та буде Україною.