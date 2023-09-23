Соответствующую информацию Силы специальных операций рассказали на следующий день после атаки 23 сентября. Военные также объяснили, как происходила операция по атаке по штабу россиян.

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Что нового известно об атаке по штабу Черноморского флота России

Вызывающая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота России во временно оккупированном городе Севастополь,

– рассказали военные.

Силы специальных операций рассказали, как все происходило. В частности, они передали данные воздушным силам для нанесения поражения. Дальше уже свою работу проделали они.

"Детали проведения станут известны, когда это будет возможно, а результат - десятки погибших и раненых окупантов, среди которых высший руководящий состав флота", - заверили военные.