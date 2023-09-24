Власне, 22 вересня, було завдано удар по військовому об'єкту на території Криму. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що загинуло 9 загарбників, було поранено – 16. Важливо, що серед них є генерали – вони у важкому стані.
До теми У Криму уражено штаб Чорноморського флоту: перші кадри прильоту
Ураження російського штабу в Севастополі
З посиланням на сервіс Planet.com журналісти опублікували фото з ураженою будівлею штабу Чорноморського флоту ворожої держави. На ній добре видно місця, куди влучили українські ракети.
Який вигляд має штаб Чорноморського флоту після атаки / Фото "Радіо Свобода"
За словами аналітиків, ймовірно, наша держава завдала удару по Севастополю саме ракетами Storm Shadow. Це британські ракети типу "повітря – земля", які можуть влучати в цілі на відстані у понад 500 кілометрів.
Штаб Чорноморського флоту до та після атаки / Фото Planet.com
- Відповідальність за цю операцію взяли на себе у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Там констатували, що вдалось втілити у реальність план "Крабова пастка" та уразити штаб ворожого флоту.
- "Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила вчасно та точно атакувати штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі", – йдеться в повідомленні.
- Окрім того, там зазначено, що відповідні дані Сили спеціальних операцій передали Повітряним силам для завдання удару по цьому військовому об'єкту.