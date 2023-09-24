Власне, 22 вересня, було завдано удар по військовому об'єкту на території Криму. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що загинуло 9 загарбників, було поранено – 16. Важливо, що серед них є генерали – вони у важкому стані.

До теми У Криму уражено штаб Чорноморського флоту: перші кадри прильоту

Ураження російського штабу в Севастополі

З посиланням на сервіс Planet.com журналісти опублікували фото з ураженою будівлею штабу Чорноморського флоту ворожої держави. На ній добре видно місця, куди влучили українські ракети.



Який вигляд має штаб Чорноморського флоту після атаки / Фото "Радіо Свобода"

За словами аналітиків, ймовірно, наша держава завдала удару по Севастополю саме ракетами Storm Shadow. Це британські ракети типу "повітря – земля", які можуть влучати в цілі на відстані у понад 500 кілометрів.

Штаб Чорноморського флоту до та після атаки / Фото Planet.com

Зверніть увагу! Російське міноборони визнало атаку на цей військовий об'єкт та спершу навіть заявило про "одного загиблого". Проте згодом в оборонному відомстві ворожої держави поспішили запевнити, що військовий не помер, а "зник безвісти".