Собственно, 22 сентября был нанесен удар по военному объекту на территории Крыма. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что погибли 9 захватчиков, были ранены – 16. Важно, что среди них есть генералы – они в тяжелом состоянии.

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Поражение российского штаба в Севастополе

Со ссылкой на сервис Planet.com журналисты опубликовали фото с пораженным зданием штаба Черноморского флота вражеского государства. На нем хорошо видны места, куда попали украинские ракеты.



Как выглядит штаб Черноморского флота после атаки / Фото "Радио Свобода"

По словам аналитиков, вероятно, наше государство нанесло удар по Севастополю именно ракетами Storm Shadow. Это британские ракеты типа "воздух – земля", которые могут попадать в цели на расстоянии более 500 километров.

Штаб Черноморского флота до и после атаки / Фото Planet.com

Обратите внимание! Российское минобороны признало атаку на этот военный объект и сначала даже заявило об "одном погибшем". Однако впоследствии в оборонном ведомстве вражеского государства поспешили заверить, что военный не умер, а "пропал без вести".