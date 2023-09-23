"Бавовна" продовжує навідувати російських окупантів й показувати, що їхній час у тимчасово окупованому Криму добігає кінця. Кожен новий день наближає півострів до звільнення.

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Деталі про "бавовну" у Криму

Вибухи 23 вересня пролунали поблизу вулиці Генерала Жидилова. Повідомляють про приліт у район 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Росії. Саме там ремонтують кораблі військово-морського флоту Росії. Однак навіщо місце ремонту, якщо кораблів не буде.

Яке майбутнє чекає Чорноморський флот

Олексій Данілов розповів, яке майбутнє чекає Чорноморський флот, який регулярно навідує "бавовна". Секретар РНБО зауважив, що у нього є лише два варіанти – добровільна або примусова самоліквідація. Перший варіант – добровільне затоплення суден. Це допоможе зберегти цілісність майнового й господарського комплексу Севастополя.

В іншому варіанті – Чорноморський флот Росії нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури,

– наголосив Данілов.

Що ж, російські окупанти мають вибір. А Крим був, є та буде Україною.