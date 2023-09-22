Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Втім, найкращим шляхом він вважає добровільну самоліквідацію, інформує 24 Канал.

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"Флот нарізатиметься за принципом салямі"

Данілов у своєму дописі говорить, що Чорноморський флот Росії має 2 варіанти майбутнього – добровільна або примусова самоліквідація. "Найкращим і найбезпечнішим виходом" він вважає добровільне затоплення суден, адже це збереже цілісність майнового й господарського комплексу міста Севастополь.

"Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва", – мовиться у дописі секретаря РНБО.

Якщо ж росіяни оберуть другий шлях, то флот "нарізатиметься за принципом салямі".

В іншому варіанті – Чорноморський флот Росії нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури,

– заявив Данілов.

Ураження штабу Чорноморського флоту у Севастополі