Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Втім, найкращим шляхом він вважає добровільну самоліквідацію, інформує 24 Канал.
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"Флот нарізатиметься за принципом салямі"
Данілов у своєму дописі говорить, що Чорноморський флот Росії має 2 варіанти майбутнього – добровільна або примусова самоліквідація. "Найкращим і найбезпечнішим виходом" він вважає добровільне затоплення суден, адже це збереже цілісність майнового й господарського комплексу міста Севастополь.
"Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва", – мовиться у дописі секретаря РНБО.
Якщо ж росіяни оберуть другий шлях, то флот "нарізатиметься за принципом салямі".
В іншому варіанті – Чорноморський флот Росії нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури,
– заявив Данілов.
Ураження штабу Чорноморського флоту у Севастополі
- У тимчасово окупованому Севастополі 22 вересня пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада Криму заявила, що у місті буцімто працює "пе-ве-о", а дим – це "спеціальна димова завіса". Проте згодом на місці прильоту з'явився густий чорний дим, як від прильоту.
- Як стало відомо пізніше, під ударом опинилася будівля штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Міноборони країни-окупанта визнало атаку, але про загиблих чи постраждалих не повідомляють. Унаслідок атаки буцімто був один загиблий, проте згодом він перейшов у статус "зниклого безвісти".
- Через кілька годин у ЗСУ підтвердили, що завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. Точна кількість ліквідованих окупантів наразі невідома, але у мережі повідомляли, що до місця прильоту поїхало щонайменше 25 карет швидкої.