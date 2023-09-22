Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Впрочем, лучшим путем он считает добровольную самоликвидацию, передает 24 Канал.

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"Флот будет нарезаться по принципу салями"

Данилов в своем сообщении говорит, что Черноморский флот России имеет 2 варианта будущего – добровольная или принудительная самоликвидация. "Лучшим и безопасным выходом" он считает добровольное затопление судов, ведь это сохранит целостность имущественного и хозяйственного комплекса города Севастополя.

"Славные российские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь продолжительность во времени и традицию преемственности", – говорится в сообщении секретаря СНБО.

Если же россияне выберут второй путь, то флот будет "нарезаться по принципу салями".

В другом варианте – Черноморский флот России будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

– заявил Данилов.

Поражение штаба Черноморского флота в Севастополе