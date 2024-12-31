Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадало про серію таких інцидентів у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України у телеграм.

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Як горіла держава-терорист у 2024

Цього року "дивні" займання фіксувалися у різних куточках Росії – від столиці Москви до віддалених регіонів, таких як Алтайський край, Красноярськ. Пожежі ставалися також в Омську, Новосибірську і Санкт-Петербурзі.

Віддалений псячий гавкіт, пронизана звуком спалаху ніч, характерне потріскування вогню, запах розплавлених дротів – так горіли релейні шафи для управління залізничним рухом, трансформатори, обладнання для зв’язку та інші об’єкти, що забезпечують потреби російської окупаційної армії, зокрема логістику,

– підписали відео у ГУР.

Розвідка наголошує, що масштабність і частота цих інцидентів є частиною тактики, яку називають "тисячею порізів". Її мета – створити постійний тиск на російську воєнну машину, змушуючи Кремль витрачати ресурси на подолання внутрішніх проблем. "Але вогонь не згасає – рух опору путінському режиму продовжує діяти", – нагадали у розвідці.