Удар по нафтобазі у Ярцево підтвердив і голова району Роман Захаров. Він зазначив, що атакований об'єкт енергетично-паливного комплексу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Місцеві жителі чули з десяток вибухів

Про те, що це прильоти, свідчать і десятки вибухів, які налякали місцевих жителів. Росіяни зняли відео ймовірної пожежі та виклали в інтернет. На кадрах видно потужне полум'я, що підіймається вгору на кілька метрів.

Цікаво, що губернатор області вирішив дотримуватись традиційної для росіян теми – "ППО збила все". Начебто на нафтобазу невдало впав уламок збитого дрона, який і спричинив масштабну пожежу. У результаті стався витік пального, яке і горить.



Неспокійно і у інших регіонах Росії, панікують окупаційні моніторингові канали. Так гучно було і в місті Орел та поблизу Ростова. Наразі місцева влада зберігає тишу щодо ймовірних прильотів та руйнувань.

Дивіться відео, як горить нафтобаза у Ярцево: