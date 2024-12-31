Удар по нефтебазе в Ярцево подтвердил и глава района Роман Захаров. Он отметил, что атакован объект энергетически-топливного комплекса. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Местные жители слышали с десяток взрывов

О том, что это прилеты, свидетельствуют и десятки взрывов, которые напугали местных жителей. Россияне сняли видео вероятного пожара и выложили в интернет. На кадрах видно мощное пламя, поднимающееся вверх на несколько метров.

Интересно, что губернатор области решил придерживаться традиционной для россиян темы – "ПВО сбила все". Вроде бы на нефтебазу неудачно упал обломок сбитого дрона, который и вызвал масштабный пожар. В результате произошла утечка горючего, которое и горит.



Неспокойно и в других регионах России, паникуют оккупационные мониторинговые каналы. Так громко было и в городе Орел и вблизи Ростова. Сейчас местные власти сохраняют тишину относительно вероятных прилетов и разрушений.

Смотрите видео, как горит нефтебаза в Ярцево: