Главное управление разведки Министерства обороны Украины напомнило о серии таких инцидентов в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины в телеграмм.

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Как горело государство-террорист в 2024 году

В этом году "странные" возгорания фиксировались в разных уголках России – от столицы Москвы до отдаленных регионов, таких как Алтайский край, Красноярск. Пожары происходили также в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Отдаленный псиный лай, пронизанная звуком вспышки ночь, характерное потрескивание огня, запах расплавленных проводов – так горели релейные шкафы для управления железнодорожным движением, трансформаторы, оборудование для связи и другие объекты, обеспечивающие потребности российской оккупационной армии, в частности логистику,

– подписали видео в ГУР.

Разведка отмечает, что масштабность и частота этих инцидентов является частью тактики, которую называют "тысячей порезов". Её цель – создать постоянное давление на российскую военную машину, заставляя Кремль тратить ресурсы на преодоление внутренних проблем. "Но огонь не угасает – движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать", – напомнили в разведке.