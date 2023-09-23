З огляду на інформацію у російських пабліках, атака в районі Джанкоя відбувалася між 10 та 11 годиною ранку, пише 24 Канал. Пропагандисти писали, що в Джанкої буцімто працює "ПеВеО".

Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

У районі селища Вільне зафіксували стовп диму

Після цього місцевий ресурс "Крымский ветер" повідомив, що потужний вибух чули у Джанкої, Красноперекопську та Красногвардійському. Усі ці населені пункти розташовані на півночі окупованого Криму.

Згодом у мережі опублікували наслідки "бавовни". За попередньою інформацією, вибух стався у районі села Вільне в Джанкойському районі.

Стовп диму в Криму після вибухів 23 вересня: дивіться відео

Слід звернути увагу, що в районі села Вільне розташований аеродром Чорноморського флоту Росії. Аеродром розташований за 15 кілометрів від Джанкоя. Чи сталася "бавовна" саме на авіабазі – не відомо.

У ніч на 24 липня аеродром у Вільному вже перебував під атакою. Журналісти ще в листопаді 2022 року повідомляли, що Росія відновила авіабазу у Вільному. Туди звозили засоби ППО, РЕБ та вантажівки. Перекидання техніки підтверджували супутникові знімки.

До теми Де розташований склад, по якому прилетіло в окупованому Криму: показуємо на карті

Журналісти "Радіо Свобода" писали, що російські військові могли завозити у Вільне боєприпаси для засобів ППО дальнього або середнього радіуса дії.

Україна знищує Чорноморський флот Росії: подробиці