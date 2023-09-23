З огляду на інформацію у російських пабліках, атака в районі Джанкоя відбувалася між 10 та 11 годиною ранку, пише 24 Канал. Пропагандисти писали, що в Джанкої буцімто працює "ПеВеО".
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У районі селища Вільне зафіксували стовп диму
Після цього місцевий ресурс "Крымский ветер" повідомив, що потужний вибух чули у Джанкої, Красноперекопську та Красногвардійському. Усі ці населені пункти розташовані на півночі окупованого Криму.
Згодом у мережі опублікували наслідки "бавовни". За попередньою інформацією, вибух стався у районі села Вільне в Джанкойському районі.
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Слід звернути увагу, що в районі села Вільне розташований аеродром Чорноморського флоту Росії. Аеродром розташований за 15 кілометрів від Джанкоя. Чи сталася "бавовна" саме на авіабазі – не відомо.
У ніч на 24 липня аеродром у Вільному вже перебував під атакою. Журналісти ще в листопаді 2022 року повідомляли, що Росія відновила авіабазу у Вільному. Туди звозили засоби ППО, РЕБ та вантажівки. Перекидання техніки підтверджували супутникові знімки.
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Журналісти "Радіо Свобода" писали, що російські військові могли завозити у Вільне боєприпаси для засобів ППО дальнього або середнього радіуса дії.
Україна знищує Чорноморський флот Росії: подробиці
- Президент Володимир Зеленський на Радбезі ООН попередив Росію, що до кінця війни від Чорноморського флоту нічого не залишиться, якщо Кремль не виведе свої війська.
- Українські військові в останні тижні реалізовують попередження Зеленського. 13 вересня українські військові знешкодили в районі Севастополя підводний російський ракетоносій "Ростов-на-Дону", який входить до складу Чорноморського флоту Росії.
- 20 вересня Україна завдала удару по командному пункту Чорноморського флоту. Унаслідок вибухів пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.
- 22 вересня українські військові завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Удар стався якраз під час наради керівного складу окупантів. Унаслідок цього знешкоджено чимало російських офіцерів.