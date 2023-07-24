Про приліт по складу БК російських окупантів повідомив гауляйтер Криму Сергєй Аксьонов, пише 24 Канал. Ставленик Кремля в окупованому Криму сказав, що сталося влучання по складу боєприпасів у Джанкойському районі Криму.

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Вибухи лунають і на військовому аеродромі

Аксьонов фантазує, що в небі над Кримом силами ППО окупантів нібито збито та придушено засобами РЕБ 11 безпілотників невідомого противника. Однак відео місцевих жителів свідчать про геть протилежне.

Ранкові вибухи в окупованому Криму: дивіться відео

В окупованому Криму зранку лунають вибухи, ймовірно, на військовому аеродромі.

На аеродромі в Криму, ймовірно, "бавовна": дивіться відео

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи чути у селищі Червоногвардійське. Також є інформація про вибухи, що лунають з боку села Веселе, де розташований військовий аеродром, що офіційно не функціонує.

Дрони чи ракети: що все ж прилетіло по Криму

Місцеві ресурси пишуть, що по складу БК біля селища Вільне нібито ударили три ракети, а не БпЛА, після чого почалася пожежа.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, натякнув, що удар по військових об'єктах Росії таки завдали дронами.

Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ППО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше,

– написав він.

Так званий глава Криму Аксьонов заявив, що з метою безпеки призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.

Також окупаційна влада Криму ухвалила рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця "бавовни" у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Третій удар по складу БК росіян