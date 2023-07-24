О прилете по складу БК российских оккупантов сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, пишет 24 Канал. Ставленик Кремля в оккупированном Крыму сказал, что произошло попадание по складу боеприпасов в Джанкойском районе Крыма.
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Взрывы раздаются и на военном аэродроме
Аксенов фантазирует, что в небе над Крымом силами ПВО оккупантов якобы сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников неизвестного противника. Однако видео местных жителей свидетельствуют об обратном.
Утренние взрывы в оккупированном Крыму: смотрите видео
В оккупированном Крыму с утра раздаются взрывы, вероятно, на военном аэродроме.
На аэродроме в Крыму, вероятно, "хлопок": смотрите видео
Местные телеграмм-каналы сообщают, что взрывы слышны в поселке Красногвардейское. Также есть информация о взрывах, которые раздаются со стороны села Веселое, где расположен официально не функционирующий аэродром.
Дроны или ракеты: что все-таки прилетело по Крыму
Местные ресурсы пишут, что по складу БК у поселка Свободное якобы ударили три ракеты, а не БПЛА, после чего начался пожар.
Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, намекнул, что удар по военным объектам России нанесли дронами.
Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крыма. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше,
– написал он.
Так называемый глава Крыма Аксенов заявил, что в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.
Также оккупационные власти Крыма приняли решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места "хлопка" в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.
Третий удар по складу БК россиян
- На прошлой неделе ВСУ официально подтвердили, что Силы обороны 22 июля нанесли удар по нефтебазе и складу оккупантов в Октябрьском, что в Крыму.
- После этого в Октябрьском продолжалась детонация.
- Также 19 июля был уничтожен склад боеприпасов россиян в Старом Крыму. "Хлопок" посетил полигон противника, в результате чего детонация происходила более одного дня.