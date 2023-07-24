О прилете по складу БК российских оккупантов сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, пишет 24 Канал. Ставленик Кремля в оккупированном Крыму сказал, что произошло попадание по складу боеприпасов в Джанкойском районе Крыма.

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Взрывы раздаются и на военном аэродроме

Аксенов фантазирует, что в небе над Крымом силами ПВО оккупантов якобы сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников неизвестного противника. Однако видео местных жителей свидетельствуют об обратном.

Утренние взрывы в оккупированном Крыму: смотрите видео

В оккупированном Крыму с утра раздаются взрывы, вероятно, на военном аэродроме.

На аэродроме в Крыму, вероятно, "хлопок": смотрите видео

Местные телеграмм-каналы сообщают, что взрывы слышны в поселке Красногвардейское. Также есть информация о взрывах, которые раздаются со стороны села Веселое, где расположен официально не функционирующий аэродром.

Дроны или ракеты: что все-таки прилетело по Крыму

Местные ресурсы пишут, что по складу БК у поселка Свободное якобы ударили три ракеты, а не БПЛА, после чего начался пожар.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, намекнул, что удар по военным объектам России нанесли дронами.

Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крыма. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше,

– написал он.

Так называемый глава Крыма Аксенов заявил, что в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

Также оккупационные власти Крыма приняли решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места "хлопка" в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Третий удар по складу БК россиян