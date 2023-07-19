Склад с боеприпасами детонирует на военном полигоне возле поселка Старый Крым. Склад был поражен около 4 часов утра.
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Склад россиян в оккупированном Крыму был поражен ранним утром
По состоянию на 9 утра детонация не прекращается.
Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" подчеркнуло, что оно не причастно к взрывам на полигоне российских оккупантов. В то же время в "Атеше" опубликовали красноречивое видео, как детонируют российские боеприпасы.
В Старом Крыму детонирует склад боеприпасов россиян: смотрите видео
Взрывы в Крыму: что известно
Из-за удара по полигону в Старом Крыму оккупационные власти Крыма уже планируют эвакуировать около 2 тысяч местных жителей.
Как детонируют боеприпасы россиян в Крыму: смотрите видео
Также российские военные перекрыли все дороги, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды". Оккупанты перенаправляют весь транспорт Крыма до объезда перекрытого участка "Тавриды".
Детонация боеприпасов россиян в Старом Крыму: смотрите видео
Где находится Старый Крым: показываем на карте
Интересно, что ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявляет, что на полигоне в Старом Крыму якобы произошло возгорание. В частности, он сказал, что следственные органы установят причину возгорания. Со слов Аксенова можно сделать вывод, что кто-то из оккупантов снова неудачно "покурил".
По данным местных крымских ресурсов, в результате "хлопка" на полигоне в Старом Крыму есть погибшие и много раненых оккупантов.
Ранее "хлопок" посетил Крымский мост
- Летом в оккупированном Крыму россиянам становится все "горячее". В частности, 17 июля на Крымском мосту второй раз с начала полномасштабного вторжения России прогремели взрывы.
- Взрыв на мосту, который соединяет оккупированный Крым и материковую Россию, произошел вблизи 145 опоры, вследствие чего на мосту рухнул пролет. Крымский мост атаковали морские дроны.
- В Службе безопасности Украины заявили, что атака на Крымский мост являлась частью удачной спецоперации СБУ и Военно-морских сил.
- Путин уже отдал приказ быстро восстановить мост, однако дорожное полотно не подлежит восстановлению. Также диктатор пригрозил Украине местью.