Склад із боєприпасами детонує на військовому полігоні біля селища Старий Крим. Склад був уражений близько 4 години ранку.
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Склад росіян в окупованому Криму був уражений рано-вранці
Станом на 9 ранку детонація не припиняється.
Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" наголосив, що він не причетний до вибухів на полігоні російських окупантів. Водночас в "Атеш" опублікували промовисте відео, як детонують російські боєприпаси.
У Старому Криму детонує склад боєприпасів росіян: дивіться відео
Вибухи в Криму: що відомо
Через удар по полігону в Старому Криму окупаційна влада Криму вже планує евакуювати близько 2 тисяч місцевих жителів.
Як детонують боєприаси росіян у Криму: дивіться відео
Також російські військові перекрили всі дороги, що йдуть повз Старокримський полігон у бік "Тавриди". Окупанти перенаправляють весь транспорт Криму до об'їзду перекритої ділянки "Тавриди".
Детонація боєприпасів росіян у Старому Криму: дивіться відео
Де розташовується Старий Крим: показуємо на карті
Цікаво, що ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявляє, що на полігоні в Старому Криму нібито сталося загоряння. Зокрема, він сказав, що слідчі органи встановлять причину загоряння. Зі слів Аксьонова можна зробити висновок, що хтось з окупантів знову невдало "покурив".
За даними місцевих кримських ресурсів, унаслідок "бавовни" на полігоні в Старому Криму є загиблі та багато поранених окупантів.
Раніше "бавовна" завітала на Кримський міст
- Влітку в окупованому Криму росіянам стає дедалі "гарячіше". Зокрема, 17 липня на Кримському мості вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії прогриміли вибухи.
- Вибух на мості, який з'єднує окупований Крим і материкову Росію, стався поблизу 145 опори, унаслідок чого на мосту звалився проліт. Кримський міст атакували морські дрони.
- У Службі безпеки України заявили, що атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та Військово-морських сил.
- Путін вже віддав наказ швидко відновити міст, однак дорожнє полотно не підлягає відновленню. Також диктатор пригрозив Україні помстою.