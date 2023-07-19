Згодом у мережі повідомили про прильоти по Старокримському полігону. Після цього на місці подій нібито утворилася пожежа та детонували боєприпаси.

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Що відбувалося в Криму

Жителі Криму близько 2 ночі 19 липня повідомили про гучні звуки вибухів поблизу Козачої бухти в окупованому Севастополі. Згодом у мережі з'явилися відео, як окупанти в кілька залпів пустили свої ракети типу "Онікс".

Росіяни пускали ракети "Онікс" у Криму: дивіться відео

Після цього загарбники здійснили ще кілька залпів цими ж ракетами. Загальна кількість ракет, імовірно, становила близько 10 штук.

Окупанти здійснили пуск кількох залпів своїх ракет: дивіться відео

Згодом місцеві розповіли про звуки вибухів у селі Кринички Кіровського району Криму. Там нібито влучили у Старокримський полігон.

На Старокримському полігоні були вибухи: дивіться відео

Очевидці повідомляють, що "прильоти" відбулися по складу з боєприпасами. Там нібито і досі відбувається їхня детонація.

У Криму влучили по складу з боєприпасами: дивіться відео

Місцеві повідомляють, що вибухи були настільки гучними, що їх чули навіть в окупованій Феодосії. Також кількість "прильотів" по складу збільшилася до трьох.

Гучні вибухи на складі з боєприпасами у Криму: дивіться відео

Згодом стало відомо, що російські військові перекрили всі дороги, що йдуть повз Старокримський полігон у бік "Тавриди". На кадрах видно, що після вибухів небо стало червоного кольору.

Росіяни перекрили дороги біля Старокримського полігону: дивіться відео

Також так званий "глава" Криму Сєргєй Аксенов підтвердив інформацію про перекриття доріг біля Старокримського полігону. Там перекрили ділянку зі 118 до 130 кілометра дороги.



Вибухи на Старокримському полігоні / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Наразі відомо, що детонація складів з боєприпасами ще продовжується. У мережі також з'являються кадри "куріння" поблизу цього полігону окупантів.

Нещодавно вибухи лунали в окупованій Феодосії