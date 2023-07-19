Впоследствии в сети сообщили о прилетах по Старокрымскому полигону. После этого на месте происшествия якобы образовался пожар и детонировали боеприпасы.

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Что происходило в Крыму

Жители Крыма около 2 ночи 19 июля сообщили о громких звуках взрывов вблизи Казачьей бухты в оккупированном Севастополе. Впоследствии в сети появились видео, как оккупанты в несколько залпов пустили свои ракеты типа "Оникс".

Россияне пускали ракеты "Оникс" в Крыму: смотрите видео

После этого захватчики совершили еще несколько залпов этими же ракетами. Общее количество ракет, вероятно, составило около 10 штук.

Оккупанты осуществили пуск нескольких залпов своих ракет: смотрите видео

Впоследствии, местные рассказали о звуках взрывов в селе Кринички Кировского района Крыма. Там якобы попали в Старокрымский полигон.

На Старокрымском полигоне были взрывы: смотрите видео

Очевидцы сообщают, что "прилеты" прошли по составу с боеприпасами. Там якобы до сих пор происходит их детонация.

В Крыму попали по составу с боеприпасами: смотрите видео

Местные сообщают, что взрывы были настолько громкими, что их слышали даже в оккупированной Феодосии. Также количество "прилетов" по составу увеличилось до трех.

Громкие взрывы на складе с боеприпасами в Крыму: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что российские военные перекрыли все дороги, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды". На кадрах видно, что после взрывов небо стало красным.

Россияне перекрыли дороги возле Старокрымского полигона: смотрите видео

Также так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о перекрытии дорог у Старокрымского полигона. Там перекрыли участок со 118 до 130 километров дороги.



Взрывы на Старокрымском полигоне / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

Известно, что детонация складов с боеприпасами еще продолжается. В сети также появляются кадры "курения" вблизи этого полигона оккупантов.

Недавно взрывы раздавались в оккупированной Феодосии