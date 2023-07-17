Путин заявил, что не сомневается, что все обстоятельства взрыва на Крымском мосту будут установлены. Заявление диктатора распространяют прокремлевские СМИ, пишет 24 Канал.

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Путина огорчили новостями о повреждении Крымского моста

Путин дал поручение ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в том, что произошло. Стоит напомнить, что в прошлом году после взрыва на Крымском мосту ФСБ с молниеносной скоростью выдала версию подрыва моста, которая не выдержала никакой критики.

Кремлевский диктатор вдруг захотел усилить безопасность Крымского моста, на котором менее чем за год уже произошли два взрыва. Диктатор приказал максимально оперативно восстановить все.

Однако вице-премьер Марат Хуснуллин уже доложил диктатору, что его приказ вряд ли будет выполнен. Дело в том, что одна пролетная часть автодорожной части разрушена и не подлежит восстановлению. Также повреждены железнодорожные пути Крымского моста.

В России уже признали, что подрыв на Крымском мосту нанес удар по их логистике. В частности, все тот же Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируют запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.

Путин готовит месть

Кремлевский диктатор продолжил мантру пропагандистов, мол, взрыв на Крымском мосту это какой-то "теракт", за который якобы ответственен Киев.

Что интересно, Путин лживо сказал, что мост якобы не используют для военных перевозок. Он пригрозил ответным ударом.

Ответ со стороны России на "теракт" конечно будет. Минобороны России уже готовит соответствующие предложения,

– сказал Путин.

Обратите внимание. После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Путин также пригрозил ответным ударом. Тогда диктатор не придумал ничего лучше, как начать длительную серию массированных атак против Украины. Только 10 октября 2022 года во время первого массированного удара Россия выпустила более сотни ракет по Украине. Жертвами атаки стали 23 человека, были повреждены многие объекты критической инфраструктуры.

Что известно об ударе по Крымскому мосту