Путін заявив, що не сумнівається, що всі обставини вибуху на Кримському мосту буде встановлено. Заяву диктатора поширюють прокремлівські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Путіна засмутили новинами про пошкодження Кримського мосту

Путін дав доручення ФСБ та Слідчому комітету детально розібратися в тому, що сталося. Варто нагадати, що торік після вибуху на Кримському мосту ФСБ з блискавичною швидкістю видала версію підриву мосту, яка не витримала жодної критики.

Кремлівський диктатор раптом захотів посилити безпеку Кримського мосту, на якому менш аніж за рік вже сталися два вибухи. Диктатор наказав максимально оперативно відновити все.

Однак віцепрем'єр Марат Хуснуллін вже доповів диктатору, що його наказ навряд чи виконають. Річ у тім, що одна пролітна частина автодорожньої частини зруйнована і не підлягає відновленню. Також пошкодження має залізнична колія Кримського мосту.

У Росії вже визнали, що підрив на Кримському мосту завдав удару по їхній логістиці. Зокрема, все той же Хуснуллін заявив, що двосторонній рух однією стороною Кримського мосту планують запустити 15 вересня, другою стороною – у листопаді.

Путін готує помсту

Кремлівський диктатор продовжив мантру пропагандистів, мовляв, вибух на Кримському мості це якийсь "теракт", за який буцімто відповідальний Київ.

Що цікаво, Путін брехливо сказав, що міст нібито не використовують для військових перевезень. Він пригрозив ударом у відповідь.

Відповідь із боку Росії на "теракт" звісно буде. Міноборони Росії вже готує відповідні пропозиції,

– сказав Путін.

Зверніть увагу. Після вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року Путін також пригрозив ударом у відповідь. Тоді диктатор не придумав нічого кращого, як розпочати довготривалу серію масованих атак проти України. Тільки 10 жовтня 2022 року під час першого масованого удару Росія випустила понад сотню ракет по Україні. Жертвами атаки стали 23 людини, було пошкоджено чимало об'єктів критичної інфраструктури.

Що відомо про удар по Кримському мосту