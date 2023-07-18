Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал. Первый взрыв прогремел около 16:45.

Интересно "Пусть ездят и оглядываются": как "хлопок" на Крымском мосту усложнит оккупантам логистику

В Феодосии раздались взрывы

К 17:00 местные жители Феодосии начали сообщать, что слышали звуки взрывов. Также они публиковали фото следов пролетов ракет, появившихся в небе.



В Коктебеле видели пролет ракеты / Фото из соцсетей

Бердянская коса трижды пересказывает привет прилетами. Звук "хлопка" был слышен даже в Урзуфе. Вечер перестает быть томным,

– написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



В Феодосии слышали взрывы / Фото из соцсетей