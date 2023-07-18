Об этом 24 Каналу отметил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он рассказал насколько загружены дороги "наземным маршрутом" и чего стоит опасаться оккупантам.

Смотрите также Крымский мост висит на путинских "соплях" – ударим, когда потребуется, – Давидюк

Уезжать из Крыма и оглядываться

Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Таганрог, Ростов-на-Дону – такой маршрут предлагают россияне желающим выехать из Крыма после "хлопка" на мосту. Его оккупанты использовали еще с октября, когда мост "устал" впервые. И уже тогда мощностей данного сообщения не хватало.

"В самом Бердянске ничего не изменится. Город не находится на транзите, эта трасса проходит мимо. Но она насквозь проходит через Мелитополь и мелитопольцы должны понимать, что там происходит. Также она проходит посредине между Мариуполем и Мелитополем и понятно какая там загруженность", – отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Ночной налет дронов на Крым: смотреть видео

Он, в частности, отметил военную технику, которую оккупанты все же возили через Крымский мост. А с осени они пользовались сухопотным коридором, что свидетельствует о серьезных повреждениях моста после первых взрывов.

Что будет продолжаться сейчас с Крымским мостом – логистика станет, у них нет альтернативных путей, они не знают, что делать. Единственный выход – убираться с нашей территории, мы сами знаем как здесь справиться,

– подчеркнул Виктор Дудукалов.

Впрочем, сухопутного маршрута российские оккупанты очень опасаются. В частности, очередных вероятных "хлопков" и проукраински настроенных партизан. Таких, по словам Дудукалова, достаточно на временно оккупированных территориях.

"На гражданских никто не обращает внимания, потому что они уже смешались даже на автомобильных номерах и понять откуда человек сложно. А вот "Уралы" и другая техника, на которой нарисованы буквы "Z", – пусть ездят и оглядываются", – отметил чиновник.

Он добавил, что там часто случаются какие-то чрезвычайные события: кто-то курил неосторожно, что-то внезапно взрывалось.

"А нам нравится, как оно горит", – добавил Дудукалов.

"Хлопок" на Крымском мосту 17 июля: основное