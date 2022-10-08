Утро 8 октября стало очень беспокойным для россиян. То ли курьеры опоздали с доставкой поздравления Владимиру Путину, то ли никого не было дома, но подарок довезли. И говорится о взрыве на Крымском мосту . Тот момент, когда украинцы почувствовали, что День святого Николая наступил за несколько месяцев до этого. Рассказываем, что же произошло.

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Сообщения о взрыве поступили с самого утра

Как сообщили местные жители, около 06:00 раздался взрыв вблизи Крымского моста. Они и высказали предположение о том, что это мог быть прилет. Тогда же в телеграмм-каналах начали распространять фото и видео с места происшествия. Все эти материалы демонстрируют, что "хлопок" подвезли на сам мост, соединяющий временно оккупированный полуостров Крым с Россией.

Власти говорят о пожаре на железной дороге

Местные жители рассказали о том, что сам взрыв произошел на железнодорожной ветке моста. Тогда же поступило сообщение и от местных "властей". Она отметила, что загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. Мол, именно это и послужило причиной взрыва на мосту. Сам поезд уже отвезли на станцию в Керчи.

Кроме того, движение автомобильной и железнодорожной частью моста приостановлено, отмечает дорожное управление "Тамань" . По этой причине вскоре открыть паромную переправу. Обещают это сделать до конца дня. Для тех водителей, которые ожидают ее, уже начали организовывать стоянку с водой и туалетами. Также откроются пункты обогрева.

Из-за пожара движение на Крымском мосту приостановили: видео

Любопытно! В Росморречфлоте заявили, что в Керченском проливе из-за взрыва на мосту судоходство не останавливалось. Ранее отмечали, что судоходные арки не получили повреждений.

Сеть усеяна видео и фото с горящим мостом

В сети с молниеносной быстротой начали распространять видео и фото. На них можно увидеть, как красиво горит Крымский мост . Кроме того, не сложно оценить масштабы разрушений. Видно, что основной причиной взрыва стал не пожар цистерны. Она скорее загорелась уже после "хлопка".

На Крымском мосту вспыхнул мощный пожар: видео

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Вскоре появилось видео, на котором можно увидеть и сами моменты взрыва. Он снят с нескольких ракурсов. Достоверно сложно сказать, был ли это прилет или что-то взлетело в воздух на самом мосту. Главное, что это было результативно.

Момент взрыва на Крымском мосту удалось зафиксировать: видео

Каким был взрыв на Крымском мосту: видео

Россияне ищут виновных

Глава так называемого "парламента" Крыма Костантинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы" . Своими догадками поделился также антитеррористический комитет. Его представители отметили, что взрыв мог произойти в результате подрыва грузовика, курсировавшего переправой. И именно по этому факту уже открыли уголовное производство.

Интересно, что на это уже отреагировал и Владимир Путин. Он, по словам спикера Дмитрия Пескова, создал правительственную комиссию. Она занимается расследованием "чрезвычайной ситуации".

Последствия взрыва на Крымском мосту: видео

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