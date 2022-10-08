Ранок 8 жовтня став надзвичайно неспокійним для росіян. Чи то кур'єри запізнилися з доставкою привітання Владіміру Путіну, чи то нікого не було вдома, але подарунок таки довезли. І мовиться про вибух на Кримському мосту. Той момент, коли українці відчули, ніби День святого Миколая наступив за кілька місяців до цього. Розповідаємо, що ж сталося.

Читайте також Невже хаймарси: українці розривають мережу мемами щодо "бавовни" на Кримському мосту

Повідомлення про вибух надійшли з самого ранку

Як повідомили місцеві мешканці, близько 06:00 пролунав вибух поблизу Кримського мосту. Вони ж і висловили припущення про те, що це міг бути приліт. Тоді ж у телеграм-каналах почали поширювати фото та відео з місця події. Усі ці матеріали демонструють, що "бавовну" підвезли на сам міст, який з'єднує тимчасово окупований півострів Крим з Росією.

Влада каже про пожежу на залізниці

Місцеві мешканці також розповіли про те, що сам вибух стався на залізничній гілці моста. Тоді ж надійшло повідомлення і від місцевої "влади". Вона зазначила, що зайнялася цистерна з паливом у хвості вантажного потяга. Мовляв, саме це й стало причиною вибуху на мості. Сам поїзд уже відвезли на станцію у Керчі.

Крім того, рух автомобільною та залізничною частиною мосту припинили, зазначає дорожнє управління "Тамань". З цієї причини невдовзі мають відкрити поромну переправу. Обіцяють це зробити до кінця дня. Для тих водіїв, які очікують на неї, уже почали організовувати стоянку з водою та вбиральнями. Також відкриються пункти обігріву.

Через пожежу рух на Кримському мосту призупинили: відео

Цікаво! У Росморрічфлоті заявили, що у Керченській протоці через вибух на мосту судноплавство не зупинялося. Раніше зазначали, що судноплавні арки не зазнали пошкоджень.

Мережа всіяна відео та фото з палаючим мостом

У мережі з блискавичною швидкістю почали поширювати відео та фото. На них можна побачити, як красиво горить Кримський міст. Крім того, не складно оцінити масштаби руйнувань. Видно, що основною причиною вибуху стала не пожежа цистерни. Вона радше загорілася вже після "бавовни".

На Кримському мосту спалахнула потужна пожежа: відео

Тут більше Нарешті "бавовна" дійшла до Кримського мосту: як горіла переправа – яскраві фото та відео

Невдовзі з'явилося відео, на якому можна побачити і самі моменти вибуху. Він знятий з кількох ракурсів. Достеменно складно сказати, чи це був таки приліт, чи щось злетіло у повітря на самому мосту. Головне, що це було результативно.

Момент вибуху на Кримському мосту потрапив вдалося зафіксувати: відео

Яким був вибух на Кримському мосту: відео

Росіяни шукають винних

Глава так званого "парламенту" Криму Костантинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". Своїми здогадками поділився також антитерористичний комітет. Його представники зауважили, що вибух міг статися внаслідок підриву вантажівки, яка курсувала переправою. І саме за цим фактом уже відкрили кримінальне провадження.

Цікаво, що на це вже відреагував і сам Владімір Путін. Він, за словами речника Дмітрія Пєскова, створив урядову комісію. Вона займається розслідуванням "надзвичайної ситуації".

Наслідки вибуху на Кримському мосту: відео

.