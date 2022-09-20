Про це в етері загальнонаціонального телемарафону заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Він наголосив, що цей міст збудований незаконно, тому Україна має повне право на його знищення.

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У частини громадян є побоювання, але міст має бути знищений

Мустафа Джемілєв наголосив, що росія побудувала міст попри протести України та міжнародних організацій для колонізації окупованого Криму. Через цей міст росія переправляла значну кількість військ та техніки й продовжує це робити зараз. Лідер кримськотатарського народу наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення це дозволило окупантам обстрілювати материкову Україну з території Криму.

Крім того, завдяки перекиданню сил до Криму росія змогла почати загарбання Херсонської та Запорізької областей. Джемілєв назвав знищення мосту безперечним правом України.

Лідер кримськотатарського народу відзначив, що частина українців має певні побоювання, що після знищення мосту окупанти та російські переселенці не зможуть покинути півострів, що може створити проблеми, бо "щурі, загнані в кут, як правило, пручаються".

Джемілєв наголосив, що міст потрібно знищити раніше, ніж Україна поверне контроль над Кримом.

Чому говорять про знищення мосту

Кримський міст є абсолютно незаконним російським будівництвом. У такий спосіб росія створила сухопутний шлях до Криму, який активно використовує для постачання техніки та перекидання військ на Південь України. Уже ні для кого не секрет, що цей міст є ціллю ЗСУ, при чому що абсолютно законною – це незаконна російська споруда на українській території.

Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що у моста вже вирішене майбутнє – він має бути знищений. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що у росії є лише один шанс зберегти міст – вивести через нього війська назад до росії та покинути українську територію.

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