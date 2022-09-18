Зима близько, а окупанти голі. З'ясувалося, що росіяни, які окупували Херсонську та частину Запорізької областей, відчувають гостру нестачу найелементарніших речей.

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Обмундирування росіян впливає на їх моральний стан

Щодня відбувається суттєве зниження температури повітря, що особливо гостро відчувається у нічний час. І якщо українців забезпечують необхідним, то становище "другої армії світу" доволі сумне. А це, поряд невпинним наступом ЗСУ та постійним обманом росії своїх же, ще більше знижує моральний стан окупаційних військ.

Російські спецслужби, щоб хоч якось врятувати ситуацію, намагаються організувати збір теплих речей серед кримського населення. Однак голова Меджлісу кримськотатарського народу застерігає від допомоги окупантам.

Знайте, у російських солдатів, які зазнають поневіряння від холоду та голоду, є вихід із такого становища: вони мають скласти зброю та здатися підрозділам Збройних Сил України,

– підкреслює він.

Допомагати росіянам – бути співучасником їх злочинів

Не допомагати збирати теплі речі чи долучатися до "гуманітарної" допомоги росіянам є декілька причин. Найголовніша – вони є міжнародними злочинцями та вбивцями, які вдерлися на територію України, катують, гвалтують та вбивають невинних людей.

Тож навіть одноразова, навіть підневільна участь у "гуманітарній допомозі" окупантам є співучастю у сприянні російській окупації Криму та злочинах, які вони чинять на материковій частині України. Тому Рефат Чубаров закликав відмовляти збирачам, які пропонуватимуть здати теплі речі або, якщо немає речей, внести гроші на їх придбання.

Росіяни у розпачі: що відомо про моральний стан окупаційних військ

У Херсонській облраді вважають, що моральний стан росіян – жахливий. Цьому сприяють тактика та контрнаступ ЗСУ, обмеження та ускладнення постачання окупантам. Зрештою, їх техніка зношується, а боєприпаси поступово закінчуються.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, вояки багатьох угруповань російських окупаційних військ почали усвідомлювати той факт, що кремль не виграє війну за знищення України. Тож бажання воювати в окупантів поменшало, а представники орди на Запоріжжі, Херсонщині та Донбасі почали заливатися алкоголем.

На думку політолога Ігоря Чаленка, у росіян зараз моральний стан гірший, ніж тоді, коли їм доводилося відходити з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Найбільше їх лякає непередбачуваність українських військ.

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