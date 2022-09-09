Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Він зазначив, що в росіян зараз моральний стан гірший, ніж тоді, коли їм доводилося за допомогою ЗСУ відходити з Київської, Чернігівської та Сумської областей.

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Політолог зазначив, що кремль сьогодні благає про перемирʼя, адже в них немає великих резервів, аби йти в наступ. Їм потрібний час для того, щоб переозброїтися, підготуватися. Крім того, в росії є великі проблеми з виплатами багатьом військовим.

Експерт зазначив, що впливає ще й все більшу мотивацію українців та постачання зброї Заходом.

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"Ми анонсували раніше контрнаступ на Півдні й росіяни очевидно думали, якщо вони обстрілюють кожного дня Харків, то на Харківщині абсолютно нічого не буде", – зазначив Чаленко.

Як завжди, ЗСУ показали, що вони розумніші. Вони є непередбачуваними. Це найбільше страшить нашого ворога, що кожен наш крок є нетиповим для них,

– повідомив Ігор Чаленко.

Він додав, що дії ЗСУ виходять за межі класичної радянської військової школи, тому ми будемо й надалі бачити ще більшу печаль щодо російських військ.

При цьому експерт акцентував, що потрібно залишатися реалістами, адже в росії ще є ресурси.

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