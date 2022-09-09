На деокупованих територіях триває зачистка

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що затримано так званого главу "адміністрації" села Іванівка у Чугуївському районі.

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Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою,

– прокоментував Тимошенко затримання зрадника.

Також заступник керівника Офісу Президента опублікував світлину, де український боєць затримав гауляйтера.



Українські військові затримали гауляйтера Іванівки / Фото соцмережі Тимошенка

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що у звільнених населених пунктах триває зачистка від російських загарбників. Туди вже повертаються поліцейські й інші служби.

Крім того, свою роботу відновлюють органи державної влади. Невдовзі проводитимуть відновлення інфраструктури, а також підготовку до опалювального сезону.

Також ДБР інформувало про початок фільтраційної роботи у звільненій Балаклії. Там ДБР шукає колаборантів.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Українські військові проводять контрнаступ відразу на декількох напрямках. У Генштабі ЗСУ 9 вересня повідомили, що за останні декілька днів було звільнено понад 1000 квадратних кілометрів. Всього за три дні ЗСУ просунулися на 50 кілометрів.

Ввечері 8 вересня звільнення від окупантів Балаклії підтвердив президент Володимир Зеленський. Балаклія перебувала під окупацію з березня.

9 вересня Нацгвардія підтвердила деокупацію Волохового Яру на Харківщині. Напередодні ЗСУ вдалося звільнити Високопілля. Також українські військові, схоже, зайшли в Куп'янськ.

На тлі контрнаступу ЗСУ росіяни перекидають стару техніку на Харківський напрямок.

Також російські військові 9 вересня потужно обстріляли Харків. Унаслідок обстрілу постраждали 14 людей, серед яких троє дітей. Повідомляється, що діти госпіталізовані, але загрози їхнім життям немає.

Попередньо ворог обстріляв центр Харкова з РСЗВ "Ураган". Під масований обстріл окупантів потрапили житлові масиви Шевченківського та Холодногірського районів Харкова.

Унаслідок обстрілу є влучання у житлові будинки та об'єкти освітньої інфраструктури.

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