Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він попросив людей бути максимально обережними і не покидати укриття.
До теми Росіяни потужно атакували Харків з РСЗО: міг постраждати дитячий садок, на АЗС – пожежа
10 поранених мирних жителів, з яких троє – діти
Є потрапляння по приватних будинках, у деяких із них пожежі. Також прильоти до дитячого будинку творчості та школи, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста,
– написав Ігор Терехов.
Станом на 14:40 відомо про 10 поранених, троє з них – діти. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що обстріл центру Харкова триває досі.
Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби.
У Харкові оголошували дві тривоги поспіль
Про вибухи в Харкові почали повідомляти близько 14:10. Тоді ж оголосили повітряну тривогу. Зовсім скоро, вже о 14.25, оголосили відбій. Проте о 14:31 в місті знову пролунали сирени.
Згодом мер Харкова підтвердив інформацію про вибухи й розповів, що ворог атакував Шевченківський район. Уже тоді було відомо про влучання в дитячий садочок. Крім того, повідомляли про пожежу на заправці.
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