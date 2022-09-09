Повідомлення про звуки вибухів у Харкові почали надходити близько 14:10, тоді ж оголосили повітряну тривогу. Вже о 14.25 оголосили відбій. Однак, о 14:31 в місті знову пролунали сирени.

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Згодом вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов. Ворог атакував Шевченківський район, ймовірно, пошкоджено дитячий садок. Крім того, сталась пожежа на заправці.

Шевченківський район Харкова потрапив під російський обстріл з РСЗВ вдень 9 вересня. Попередньо, пошкоджено дитсадок, пожежа на заправці. Чи є поранені, уточнюється,

– зазначив Терехов.

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8 вересня росіяни теж потужно обстріляли Харків. Очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення.

Ввечері обстрілу зазнав Київський район міста, а зранку 8 вересня – Індустріальний район. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, двоє – загинули, отримали поранення – п'ятеро, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Під удари росіян потрапила також Чугуївщина. На жаль, внаслідок останнього обстрілу загинула жінка.