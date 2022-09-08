Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Обстріл трапився під час повітряної тривоги.

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Росіяни вдарили по Харківщині

Синєгубов розповів, що окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини.

У Харкові завдають удари з реактивних систем залпового вогню, зафіксовані влучання у Салтівському районі,

– зазначив голова ОВА.

Він додав, що під ударами загарбників перебуває також Чугуївщина. На жаль, внаслідок останнього обстрілу загинула жінка.

"До уваги жителів: максимально перебувайте в укриттях! Росіяни поплатяться і вже відповідають за тероризм харків'ян", – підсумував Синєгубов.

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Коротко про попередні обстріли Харкова

Росіяни фактично щодня обстрілюють прифронтовий Харків. Зокрема, 7 вересня окупанти гатили по місту після опівночі.

Зранку загарбники знову атакували обласний центр. Тоді з-під завалів дістали трьох людей.

Днем раніше росіяни обстріляли Харків кілька разів. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

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