Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про стан потерпілих та руйнування інфраструктури внаслідок ворожого обстрілу.

Увага Ранковий обстріл Харкова: загинули 2 людей, є постраждалі

За його даними, серед п'яти потерпілих, двоє – у важкому стані.

На жаль, загинули 2 чоловіків 27 і 65 років. Поранення отримали 5 осіб. 2 з них – 49-річний чоловік і жінка 21 року – в тяжкому стані. Стан ще 3 пацієнтів лікарі оцінюють як середній, йдеться про чоловіків 31, 52 і 53 років,

– повідомив Синєгубов.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Деталі ранкового обстрілу

Близько 10 ранку окупанти завдали ракетного удару по Харкову, по Індустріальному району. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. Ще одна ракета вдарила в землю поруч.

На жаль, загинули 2 чоловіків 27 і 65 років.

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