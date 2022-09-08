Станом на 10:20 в місті триває повітряна тривога. То ж перебувайте в укритті, поки не буде відбою.

Цікаво В електростанцію в Бєлгороді влучила ракета, яку окупанти запускали по Україні, – ЗМІ

Інформацію про обстріли підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що за попередніми даними, ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню. Водночас голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що наразі інформації про постраждалих немає.

Додамо, що спершу вибухи й повітряна тривога в області пролунали практично одночасно.

Згодом Терехов додав, що ворог обстріляв ще Індустріальний район.

Попередньо, 2 "прильоти". Один – в адміністративну будівлю. Щодо другого інформацію ще встановлюємо,

– повідомив мер.

Уночі Харків теж обстрілювали

Російські окупанти запустили ракети по Харкову близько опівночі. Один "приліт" був у Салтівському районі, другий – у підприємство в Холодногірському районі.

У Салтівському районі влучили в критично важливий об'єкт для нормального життєзабезпечення міста. На місці події виникла сильна пожежа.

Від нічних обстрілів постраждали дві жінки у Дергачівській громаді. Їх госпіталізували з вибуховими та уламковими пораненнями. Також відомо, що пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди

Загалом впродовж доби ворог запустив по обласному центрі 5 ракет "С-300". До лікарень госпіталізували з пораненнями:

2 людей з Чугуївського району,

1 – з Харківського,

3 – Ізюмського.

Серед постраждалих є 2-річна дитина.

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