Станом на 10:20 в місті триває повітряна тривога. То ж перебувайте в укритті, поки не буде відбою.
Цікаво В електростанцію в Бєлгороді влучила ракета, яку окупанти запускали по Україні, – ЗМІ
Інформацію про обстріли підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що за попередніми даними, ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню. Водночас голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що наразі інформації про постраждалих немає.
Додамо, що спершу вибухи й повітряна тривога в області пролунали практично одночасно.
Згодом Терехов додав, що ворог обстріляв ще Індустріальний район.
Попередньо, 2 "прильоти". Один – в адміністративну будівлю. Щодо другого інформацію ще встановлюємо,
– повідомив мер.
Уночі Харків теж обстрілювали
Російські окупанти запустили ракети по Харкову близько опівночі. Один "приліт" був у Салтівському районі, другий – у підприємство в Холодногірському районі.
У Салтівському районі влучили в критично важливий об'єкт для нормального життєзабезпечення міста. На місці події виникла сильна пожежа.
Від нічних обстрілів постраждали дві жінки у Дергачівській громаді. Їх госпіталізували з вибуховими та уламковими пораненнями. Також відомо, що пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди
Загалом впродовж доби ворог запустив по обласному центрі 5 ракет "С-300". До лікарень госпіталізували з пораненнями:
- 2 людей з Чугуївського району,
- 1 – з Харківського,
- 3 – Ізюмського.
Серед постраждалих є 2-річна дитина.
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