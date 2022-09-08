Росіяни атакували не лише Харківську область, а й саме місто. За добу вони завдали по Харкову 5 ракетних ударів комплексу С-300.

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На Харківщині є постраждалі

Окупанти завдали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Вночі від кількох ударів окупантів постраждали дві жінки у Дергачівській громаді. Їх відвезли до лікарні з вибуховими та уламковими пораненнями. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Загалом протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 – Харківському, 3 – Ізюмському. Серед потерпілих є дитина віком 2 років. Стан постраждалих – середньої важкості.

На Дніпропетровщині під прицілом знову був Нікопольський район

Загарбники обстріляли чотири рази з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район. Марганецьку громаду ворог атакував тричі. Там пошкоджене підприємство.

У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Обірвана лінія електропередач. Електрики уже лагодять,

– розповідає Валентин Резніченко.



Обстріл Нікопольського району / Фото Дніпропетровської ОВА

Миколаївщину ворог обстрілював увесь день

У Миколаївському районі зранку ворог завдавав удару по аквазоні Очакова та за межами села Іванівка.

Удень під ворожими обстрілами була Первомайська громада. Ворога атакував села Засілля та Костянтинівку, селище Первомайське. Пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків.

У Баштанському районі під прицілом була Широківська громада. Зафіксовано влучання в будівлю сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Під обстрілами також опинилися прилеглі території селища Березнегувате, сіл Висунськ, Семенівка, Червоний Яр. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Атака на Березнуватівську громаду триває.

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