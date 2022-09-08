Россияне атаковали не только Харьковскую область, но и сам город. В сутки они нанесли по Харькову 5 ракетных ударов комплекса С-300.
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В Харьковской области есть пострадавшие
Оккупанты нанесли удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.
Ночью от нескольких ударов оккупантов пострадали две женщины в Дергачевской общине. Их отвезли в больницу с взрывными и обломочными ранениями. В результате обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары.
Всего в течение суток медики госпитализировали 2 человека в Чугуевском районе, 1 – Харьковском, 3 – Изюмском. Среди пострадавших есть ребенок в возрасте 2 лет. Состояние пострадавших – средней тяжести.
В Днепропетровской области под прицелом снова был Никопольский район
Захватчики обстреляли четыре раза из "Града" и тяжелой артиллерии Никопольский район. Марганецкую общину враг атаковал трижды. Там повреждено предприятие.
В Никополе изуродованы 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборванная линия электропередач. Электрики уже чинят,
– рассказывает Валентин Резниченко.
Обстрел Никопольского района / Фото Днепропетровской ОВА
Николаевщину враг обстреливал весь день
В Николаевском районе утром враг наносил удар по аквазоне Очакова и за пределами села Ивановка.
Днем под вражескими обстрелами была Первомайская община. Врага атаковал села Засилье и Константиновку, поселок Первомайское. Повреждены не менее 5 жилых домов.
В Баштанском районе под прицелом находилась Широковская община. Зафиксировано попадание в здание сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.
Под обстрелами также оказались близлежащие территории поселка Березнеговатое, сел Высунск, Семеновка, Красный Яр. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Атака на Березноватовскую общину продолжается.
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