Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов рассказал о состоянии пострадавших и разрушении инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.

Внимание Утренний обстрел Харькова: погибли 2 человека, есть пострадавшие

По его данным, среди пяти пострадавших двое – в тяжелом состоянии.

К сожалению, погибли 2 мужчины 27 и 65 лет. Ранения получили 5 человек. 2 из них – 49-летний мужчина и женщина 21 года – в тяжелом состоянии. Состояние еще 3 пациентов врачи оценивают как среднее, речь идет о мужчинах 31, 52 и 53 лет,

– сообщил Синегубов.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Детали утреннего обстрела

Около 10 утра оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, по Индустриальному району. В результате повреждено административное здание. Еще одна ракета ударила в землю рядом.

К сожалению, погибли 2 мужчины 27 и 65 лет.

Предыдущие обстрелы Харькова

Россияне фактически каждый день обстреливают прифронтовый Харьков. Вчера, 7 сентября россияне били по городу после полуночи.

Утром 7 сентября оккупанты тоже атаковали Харьков. Тогда из-под завалов извлекли трех человек.

6 сентября враг несколько раз обстрелял Харьков, погибла женщина.

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