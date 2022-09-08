Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Обстрел произошел в Индустриальном районе города.

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В результате атаки Харькова есть жертвы

По словам Синегубова, из-за обстрела Индустриального района есть пострадавшие.

По предварительным данным медиков, 2 человека погибли , 5 – получили ранения. Все профильные службы работают на местах попадания.

Что известно об утреннем обстреле Харькова

Российские оккупанты утром 8 сентября в очередной раз обстреляли Харьков. Под удар попал Немышлянский район города. По состоянию на 10.20 в городе продолжается воздушная тревога.

Информацию об обстрелах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что, по предварительным данным, враг стрелял из реактивных систем залпового огня.

Отметим, что сначала взрывы и воздушная тревога в области прогремели практически одновременно. Затем Терехов добавил, что враг обстрелял еще Индустриальный район.

"Предварительно, 2 "прилета". Один – в административное здание. Насчет второго информацию еще устанавливаем", – сообщил мэр.