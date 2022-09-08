Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Обстріл стався в Індустріальному району міста.

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Внаслідок атаки Харкова є жертви

За словами Синєгубова, через обстріл Індустріального району є постраждалі.

За попередніми даними медиків, 2 осіб загинули, 5 – отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань.

Що відомо про ранковий обстріл Харкова

Російські окупанти зранку 8 вересня вкотре обстріляли Харків. Під удар потрапив Немишлянський район міста. Станом на 10:20 в місті триває повітряна тривога.

Інформацію про обстріли підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що за попередніми даними, ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню.

Зазначимо, що спершу вибухи й повітряна тривога в області пролунали практично одночасно. Згодом Терехов додав, що ворог обстріляв ще Індустріальний район.

"Попередньо, 2 "прильоти". Один – в адміністративну будівлю. Щодо другого інформацію ще встановлюємо", – повідомив мер.

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