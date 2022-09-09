Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он попросил людей быть максимально осторожными и не покидать укрытия.

Россияне мощно атаковали Харьков с РСЗО: мог пострадать детский сад, на АЗС – пожар

10 раненых мирных жителей, из которых трое – дети

Есть попадание по частным домам, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школы, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города,

– написал Игорь Терехов.

По состоянию на 14:40 известно о 10 раненых, трое из них – дети. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что обстрел центра Харькова продолжается до сих пор.

Информация о пострадавших еще уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы.

В Харькове объявляли две тревоги подряд

О взрывах в Харькове начали сообщать около 14.10. Тогда же была объявлена воздушная тревога. Совсем скоро, уже в 14:25, объявили отбой. Однако в 14:31 в городе снова раздались сирены.

Впоследствии мэр Харькова подтвердил информацию о взрывах и рассказал, что враг атаковал Шевченковский район. Уже тогда было известно о попадании в детский сад. Кроме того, сообщалось о пожаре на заправке.

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