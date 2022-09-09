ЗСУ готові звільнити Куп'янськ

Про це повідомив позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він також розповів, що чекає на ворога, коли українські військові підійдуть до Ізюма

Увага Нацгвардія підтвердила деокупацію Волохового Яру на Харківщині

Куп'янську приготуватись. ЗСУ уже дуже близько,

– зазначив Арестович та порадив росіянам готуватись до оборони.

Плачевні перспективи ворога під Ізюмом

А ось щодо наближення захисників до Ізюма, то радник зазначив, що окупантів піджимають знизу наші війська. Попри те, що наразі там оточення немає, із наближенням наших захисників, військове командування знатиме який наказ віддати.

Оточення не оточення, але влетіли вони вже конкретно. Подивимось, які плани у нашого командування: оточити, відрізати, оточити і розстрілювати артилерією та авіацією – дуже різні варіанти,

– зазначив Арестович.

Зверніть увагу! Збройні Сили України звільнили декілька населених пунктів на Харківщині і, ймовірно, вибивають окупантів з Куп'янська. Зокрема, у соціальних мережах почали з'являтися фото українських військових на в'їзді у Куп'янськ. А російські пропагандисти волають про складну ситуацію в окупованому місті. До слова, в американському Інституті з вивчення війни ще зранку прогнозували, що впродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати ще й Куп'янськ. Схоже, що це розуміють і російські війська. Вони оголосили про перенесення "столиці" тимчасово окупованих районів Харківщини до Вовчанська. Раніше такий статус мав саме Куп'янськ.

Українські захисники у Куп'янську / Фото соцмережі

Коротко про успіхи ЗСУ на Харківщині

Збройні Сили України проводять контрнаступ на Харківщині – всього за три дні (6 – 8 вересня) просунулися на 50 кілометрів.

Так, українським військовим вдалося звільнити понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих територій вже становить 700 квадратних кілометрів.

Сьогодні, 9 вересня Нацгвардія підтвердила деокупацію Волохового Яру на Харківщині. Вчора ЗСУ вдалося повернути додому Балаклію та Високопілля.

До теми Балаклія вдома: у мережі опублікували ще одне щемливе відео з деокупованого міста

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