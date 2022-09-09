ВСУ готовы освободить Купянск

Об этом сообщил внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он также рассказал, что ждет врага, когда украинские военные подойдут к Изюму.

Внимание Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра в Харьковской области

Купянску приготовиться. ВСУ уже очень близко,

– отметил Арестович и посоветовал россиянам готовиться к обороне.

Плачевные перспективы врага под Изюмом

А вот относительно приближения защитников к Изюму советник отметил, что оккупантов поджимают снизу наши войска. Несмотря на то, что там в настоящее время окружения нет, с приближением наших защитников, военное командование будет знать какой приказ отдать.

Окружение не окружение, но влетели они уже конкретно. Посмотрим, какие планы у нашего командования: окружить, отрезать, окружить и расстреливать артиллерией и авиацией – очень разные варианты,

– отметил Арестович.

Обратите внимание! Вооруженные Силы Украины освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и, вероятно, выбивают оккупантов из Купянска. В частности, в социальных сетях стали появляться фото украинских военных на въезде в Купянск. А российские пропагандисты взывают о сложной ситуации в оккупированном городе. К слову, в американском Институте по изучению войны еще утром прогнозировали, что в течение следующих 72 часов ВСУ смогут отвоевать еще и Купянск. Похоже, что это понимают и русские войска. Они объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковщины в Волчанск. Раньше такой статус имел именно Купянск.

Украинские защитники в Купянске / Фото соцсети

Кратко об успехах ВСУ в Харьковской области

Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступление на Харьковщине – всего за три дня (6 – 8 сентября) продвинулись на 50 километров.

Так, украинским военным удалось освободить более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенных территорий составляет 700 квадратных километров.

Сегодня, 9 сентября, Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра на Харьковщине. Вчера ВСУ удалось вернуть домой Балаклею и Высокополье.

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