ВСУ готовы освободить Купянск
Об этом сообщил внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он также рассказал, что ждет врага, когда украинские военные подойдут к Изюму.
Внимание Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра в Харьковской области
Купянску приготовиться. ВСУ уже очень близко,
– отметил Арестович и посоветовал россиянам готовиться к обороне.
Плачевные перспективы врага под Изюмом
А вот относительно приближения защитников к Изюму советник отметил, что оккупантов поджимают снизу наши войска. Несмотря на то, что там в настоящее время окружения нет, с приближением наших защитников, военное командование будет знать какой приказ отдать.
Окружение не окружение, но влетели они уже конкретно. Посмотрим, какие планы у нашего командования: окружить, отрезать, окружить и расстреливать артиллерией и авиацией – очень разные варианты,
– отметил Арестович.
Украинские защитники в Купянске / Фото соцсети
Кратко об успехах ВСУ в Харьковской области
- Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступление на Харьковщине – всего за три дня (6 – 8 сентября) продвинулись на 50 километров.
- Так, украинским военным удалось освободить более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенных территорий составляет 700 квадратных километров.
- Сегодня, 9 сентября, Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра на Харьковщине. Вчера ВСУ удалось вернуть домой Балаклею и Высокополье.
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