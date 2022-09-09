Відео перекидання техніки показали в російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Водночас президент країни-терористки владімір путін вирішив терміново провести засідання радбезу.

До теми У кремлі заявили, що не коментуватимуть поразки в Балаклії

Росіяни вивозять стару техніку в Ізюм та Куп'янськ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Харківщині впродовж трьох днів нашим військовим вдалося просунутися на 50 кілометрів. І це лише початок контрнаступу.

Поки командування окупаційних військ тікає вглиб окупованих українських територій, "гарматне м'ясо" разом зі старою технікою перекидають у Куп'янськ та Ізюм. Про це заявили в міноборони країни-терористки.

Проте зважаючи на темпи просування українських військ та масове дезертирство окупантів, радянська техніка їм не допоможе

Цікаво! У розвідці розповіли, що прорив фронту на харківському напрямку призвів до того, що особовий склад загарбницької армії неабияк запанікував. Адже ніхто з росіян не розуміє, чи мають вони сили, аби зупинити просування українського війська. Водночас усі окупанти впевнені, що командири в разі чого тікатимуть, покинувши своїх підлеглих на смерть.

Дивіться відео, як окупанти перекидають свою стару техніку:

Зауважте У соцмережах поширюють фото ЗСУ у Куп'янську, тим часом окупанти кажуть, що там все складно

путін скликає радбез

В російських ЗМІ також повідомили, що путін вирішив екстрено скликати засідання ради безпеки. Воно повинне відбутися вже 9 вересня.

Зауважте, що в кремлі відмовляються коментувати катастрофічні поразки своєї загарбницької армії.

Кремль не коментує ситуацію навколо Балаклії та інших подій у зоні спеціальної військової операції, це питання міноборони рф,

– заявив речник путіна дмітрій пєсков.

Про звільнення Балаклії, що на Харківщині, 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас російські пропагандисти в унісон заявляли, що "відважні" окупанти ще досі буцімто обороняють місто. Те ж саме вони говорять про всі населені пункти, які зовсім скоро завдяки нашим захисникам повернуться під контроль ЗСУ.

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