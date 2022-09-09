Зокрема, прессекретар президента росії дмітрій пєсков заявив, що це не в його компетенції. Про це розповіли у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

До теми Звільнена Балаклія і Високопілля: СБУ показала фото захисників

У кремлі не коментують поразок окупаційної армії

Бійці ЗСУ днями звільнили Балаклію, що на Харківщині. Російські пропагандисти, попри низку фото та відео українських військових в деокупованому місті, в унісон заявляли, що "відважні" окупанти ще досі його буцімто обороняють. Водночас у кремлі взагалі нічого не хочуть коментувати,

Кремль не коментує ситуацію навколо Балаклії та інших подій у зоні спеціальної військової операції, це питання міноборони рф,

– заявив пєсков.

Зауважте, що в Генштабі ЗСУ розповіли, що на Харківщині впродовж трьох днів нашим військовим вдалося просунутися на 50 кілометрів. І це лише початок контрнаступу.

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Коротко про звільнення Балаклії

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