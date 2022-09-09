Зокрема, прессекретар президента росії дмітрій пєсков заявив, що це не в його компетенції. Про це розповіли у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.
До теми Звільнена Балаклія і Високопілля: СБУ показала фото захисників
У кремлі не коментують поразок окупаційної армії
Бійці ЗСУ днями звільнили Балаклію, що на Харківщині. Російські пропагандисти, попри низку фото та відео українських військових в деокупованому місті, в унісон заявляли, що "відважні" окупанти ще досі його буцімто обороняють. Водночас у кремлі взагалі нічого не хочуть коментувати,
Кремль не коментує ситуацію навколо Балаклії та інших подій у зоні спеціальної військової операції, це питання міноборони рф,
– заявив пєсков.
Зауважте, що в Генштабі ЗСУ розповіли, що на Харківщині впродовж трьох днів нашим військовим вдалося просунутися на 50 кілометрів. І це лише початок контрнаступу.
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Коротко про звільнення Балаклії
- Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках. Українські захисники поступово звільняють тимчасово окуповані міста й селища.
- Вчора, 8 вересня, наші військові вигнали окупантів з Балаклії та підійняли над містом український стяг. Президент Володимир Зеленський подякував воїнам за героїчну боротьбу та повернення населеного пункту під контроль України.
- Бої за Балаклію стали справжнім розгромом російської армії. Про це свідчить розкидана на дорозі ворожа техніка.
- Життя в окупації стало жахливим випробуванням для місцевих. Коли у місто зайшли ЗСУ, українці не приховували неймовірного щастя та сліз радості на очах.
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