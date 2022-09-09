В частности, пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что это не в его компетенции. Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 канал.
На тему Освобождена Балаклея и Высокополье: СБУ показала фото защитников
В кремле не комментируют поражение оккупационной армии
Бойцы ВСУ на днях освободили Балаклею Харьковской области. Российские пропагандисты, несмотря на ряд фото и видео украинских военных в деоккупированном городе, в унисон заявляли, что "отважные" оккупанты до сих пор его якобы обороняют. В то же время в кремле вообще ничего не хотят комментировать,
Кремль не комментирует ситуацию вокруг Балаклеи и других событий в зоне специальной военной операции, это вопрос минобороны рф,
– заявил песков.
Заметьте, что в Генштабе ВСУ рассказали, что в Харьковской области на протяжении трех дней нашим военным удалось продвинуться на 50 километров. И это только начало контрнаступления.
Интересно Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: на деоккупированных территориях продолжается зачистка
Кратко об освобождении Балаклеи
- Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают временно оккупированные города и поселки.
- Вчера, 8 сентября, наши военные выгнали оккупантов из Балаклеи и подняли над городом украинский флаг. Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов за героическую борьбу и возвращение населенного пункта под контроль Украины.
- Бои за Балаклею стали настоящим разгромом российской армии. Об этом свидетельствует разбросанная на дороге вражеская техника.
- Жизнь в оккупации стала ужасным испытанием для местных. Когда в город вошли ВСУ, украинцы не скрывали невероятного счастья и слез радости на глазах.
Будет интересно – Залужный впервые прокомментировал успехи на фронте: смотрите видео