В частности, пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что это не в его компетенции. Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 канал.

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В кремле не комментируют поражение оккупационной армии

Бойцы ВСУ на днях освободили Балаклею Харьковской области. Российские пропагандисты, несмотря на ряд фото и видео украинских военных в деоккупированном городе, в унисон заявляли, что "отважные" оккупанты до сих пор его якобы обороняют. В то же время в кремле вообще ничего не хотят комментировать,

Кремль не комментирует ситуацию вокруг Балаклеи и других событий в зоне специальной военной операции, это вопрос минобороны рф,

– заявил песков.

Заметьте, что в Генштабе ВСУ рассказали, что в Харьковской области на протяжении трех дней нашим военным удалось продвинуться на 50 километров. И это только начало контрнаступления.

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Кратко об освобождении Балаклеи

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