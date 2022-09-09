Как отметили в Генштабе ВСУ, в течение трех дней нашим военным удалось на Харьковщине продвинуться на 50 километров. И это только начало контрнаступления.

Читайте также Контрнаступление ВСУ и все, что вы хотели о нем знать, но боялись спросить

Наши военные возвращают родные земли

Как отмечают в СБУ, сейчас мы шаг за шагом занимаемся возвращением родных городов, а также сел. К примеру, освободить от врага Высокополье и Балаклею удалось благодаря общим усилиям. Врага из населенных пунктов выбили спецназовцы Центра операций "А" СБУ, а также военные из Сил обороны.

Идем вперед – к новым Победам! И ни один враг нас не остановит! Работаем дальше! Слава Украине!,

– отметили в СБУ.

Как наши военные освобождали Балаклею и Высокополье / Фото СБУ

ВСУ продвигаются, хоть это и тяжело

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, как правило, не комментирует ситуацию на фронте. Но на этот раз, учитывая медийную огласку, он решил в нескольких словах описать то, что переживают наши военные.

Он отметил, что на прошедшие дни нашим защитникам удалось уволить более 1000 квадратных километров из-под оккупации. В то же время следует понимать, что сделать это было очень непросто. Несмотря на это, нашим военным удается продвигаться вперед.

Харьковщину продолжают увольнять

Как отметили в Институте по изучению войны, в Харьковской области скоро будет еще один освобожденный от врага населенный пункт. Аналитики прогнозируют, что в течение 72 часов ВСУ смогут выбить оккупантов из Купянска. Отметим, что этот город для захватчиков очень важен. Его используют для поддержки войск на Изюмском направлении.

Согласно прогнозам, наши военные уже могли подойти к Купянску на расстояние в 15 километров. Как отмечают обозреватели, это сделает тыл оккупантов максимально уязвимым. Так что у ВСУ будет еще больше возможностей продолжить освобождать территории, захваченные российскими бойцами.

По предварительным данным, защитники Украины уже могли отразить у врага Борщевку и Ивановку, расположенные вдоль трассы Е40. Кроме того, у них была возможность деоккупировать Шевченково. Если же этого не сделали, то точно продвинулись в Грушевку. Об этом свидетельствуют сами оккупанты, которые жалуются на бои, которые продолжаются вблизи населенного пункта.

Достойно внимания – Зеленский официально подтвердил освобождение Балаклеи: смотрите видео