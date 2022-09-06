За словами прессекретаря диктатора дмитра пєскова, у росії "плани щодо розвитку Донбасу великі". Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал.

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Коли путін приїде на Донбас

Пєсков заявив, що російський президент відвідає Донбас, "коли прийде час".

Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться,

– сказав прессекретар путіна.

Він наголосив, що росія нібито хоче "розвивати" Донбас. Це стосується будівництва та нових об'єктів. За словами пєскова, наразі "вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення – це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".

Пєсков додав, що робота на Донбасі "ведеться активно, і там працює багато-багато тисяч людей".

Путін дав наказ захопити Донецьку область до 15 вересня

Російські окупанти не відмовились від ідеї загарбати весь Донбас. Вище військове командування у кремлі вимагає пришвидшити темпи. Про це під час брифінгу заявив заступник очільника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани та дії відповідно до наказу путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня", – розповів Громов.

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