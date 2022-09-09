ДБР перевіряє зрадників

Про проведення фільтраційних заходів та слідчих дій у Балаклії повідомили у Державному бюро розслідувань. Повідомляється, що мета заходів – "унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак".

До теми Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: на деокупованих територіях триває зачистка

Як зазначають у ДБР, правоохоронці ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з російськими загарбниками.

Окрім того, перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

Поліція приступила до виконання обов'язків на звільнених територіях

У поліції Харківської області розповіли, що приступили до виконання службових обов'язків на деокупованих територіях Харківської області.

Повідомляється, що з 9 вересня поліцейські здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи.

Поліція в цілодобовому режимі фіксує факти скоєння правопорушень, документує та розкриває злочини, в тому числі скоєні російськими військових. Також правоохоронці готові протидіяти всім провокаціям з боку окупантів, реагувати на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів,

– йдеться у повідомленні.

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що робота підрозділів Міністерства внутрішніх справ буде максимально швидко налагоджена на деокупованих територіях.

Міністр наголосив, що підрозділи МВС України повинні забезпечити розмінування об'єктів, створити безпечний простір для населення та роботи комунальних служб.

Контрнаступ ЗСУ та звільнення Балаклії

Збройні Сили України проводять контрнаступ на Харківщині, де за три дні просунулися на 50 кілометрів. За даними Генштабу ЗСУ, українським військовим вдалося звільнити понад 20 населених пунктів. Загальна площа повернутих територій вже становить 700 квадратних кілометрів.

Ввечері 8 вересня звільнення від окупантів Балаклії підтвердив президент Володимир Зеленський. Глава держави опублікував відео з українськими захисниками з Балаклії.

Балаклія перебувала під окупацію з березня. У соціальних мережах з'явилося щемливе відео, як люди зустрічають українських військових, які прогнали загарбників.

Зауважимо, що 9 вересня Нацгвардія підтвердила деокупацію Волохового Яру на Харківщині. Напередодні ЗСУ вдалося звільнити Високопілля. Також українські військові, схоже, зайшли в Куп'янськ.

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