ДБР проверяет предателей

О проведении фильтрационных мероприятий и следственных действий в Балаклее сообщили в Государственном бюро расследований. Сообщается, что цель мероприятий – "предотвращение подрывной деятельности россиян и их муртадов".

К теме Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: на деоккупированных территориях продолжается зачистка

Как отмечают в ДБР, правоохранители тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с российскими захватчиками.

Кроме того, проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

Полиция приступила к исполнению обязанностей на освобожденных территориях

В полиции Харьковской области рассказали, что приступили к исполнению служебных обязанностей на оккупированных территориях Харьковской области.

Сообщается, что с 9 сентября полицейские осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы.

Полиция в круглосуточном режиме фиксирует факты совершения правонарушений, документирует и раскрывает преступления, в том числе совершенные российскими военными. Также правоохранители готовы противодействовать всем провокациям со стороны оккупантов, реагировать на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов,

– говорится в сообщении.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что работа подразделений Министерства внутренних дел будет максимально быстро отлажена на деоккупированных территориях.

Министр подчеркнул, что подразделения МВД Украины должны обеспечить разминирование объектов, создать безопасное пространство для населения и работы коммунальных служб.

Контрнаступление ВСУ и освобождение Балаклеи

Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступление в Харьковской области, где за три дня продвинулись на 50 километров. По данным Генштаба ВСУ, украинским военным удалось освободить более 20 населенных пунктов. Общая площадь возвращенных территорий составляет 700 квадратных километров.

Вечером 8 сентября освобождение от оккупантов Балаклеи подтвердил президент Владимир Зеленский. Глава государства опубликовал видео с украинскими защитниками из Балаклеи.

Балаклея находилась под оккупацией с марта. В социальных сетях появилось щемящее видео, как люди встречают украинских военных, прогнавших захватчиков.

Отметим, что 9 сентября Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра Харьковской области. Накануне ВСУ удалось освободить Высокополье. Также украинские военные, похоже, вошли в Купянск.

Вас это может заинтересовать – ISW дали прогноз по освобождению Купянска: смотрите видео