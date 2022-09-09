Дітей госпіталізували

Про наслідки обстрілу розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей.

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Серед них троє дітей – 3, 11 та 15 років. Повідомляється, що діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає.

Четверо дорослих, за інформацією Синєгубова, мають легкі поранення та госпіталізації не потребували. Вони отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній.

Окупанти вдарили з "Ураганів"

Очільник Харківської ОВА повідомив, що попередньо ворог обстріляв центр Харкова з РСЗВ "Ураган". Унаслідок обстрілу є влучання у житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури, сталися пожежі.

Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня / Фото Харківська ОВА

Ворог обстріляв 2 райони

У ДСНС повідомили, що ворог близько 14:00 здійснив масований обстріл по житлових масивах Шевченківського та Холодногірського районів Харкова.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків, 3 приватні житлові будинки, дитячий садочок та розважальний центр. Рятувальники ліквідували пожежі, які спалахнули.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що в Шевченківському районі пошкоджено школу, дитсадок, житлові будинки, автозаправну станцію, автомобілі та магазини.

Натомість Холодногірському районі снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування.

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